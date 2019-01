Plusfilm in de Kruisboog Christian Hennuy

10 januari 2019

Op maandag 14 januari van 14 uur tot 15.40 uur wordt in de polyvalente zaal van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein, de plusfilm ‘Vele hemels boven de zevende’ vertoond. ’Vele hemels boven de zevende’ is debuutroman van Griet Op de Beeck en werd nu eindelijk verfilmd door Jan Matthys. Korte inhoud: Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de branding voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar brede glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende eenzaamheid. Een film over obstakels die bergen worden en over durven kiezen voor je eigen geluk. Toegang 4 euro. Reservaties: https://app.antigonetickets.be/nl/default/buy-tickets/index/distribution-id/129643/p/1