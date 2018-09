Platina huwelijk voor Roger en Maria 07 september 2018

Het echtpaar Roger Reniers (88) en Maria Holsbeeks uit Grimde bij Tienen vierde de zeventigste huwelijksjubileum. Het koppel woont nog steeds zelfstandig in hun eigen huis. Toch laat hun geheugen hen helemaal niet in de steek. Ze weten nog maar al te goed hoe de romance begon. "Op de kermis hier in Grimde." vertelt Maria die eigenlijk in haar jonge jaren in Neerlinter woonde. "Ik was op bezoek bij een tante en zo kwamen we naar de kermis. Ach ja, eens samen gedanst. Maar daags nadien zag ik hem thuis komen voorbijwandelen... Toen dacht ik nog van 'het zal toch niet waar zijn zeker !' Maar Roger bleef maar komen." Uiteindelijk zwichtte Maria dus voor Roger en kwam hij naar Tienen. Roger werkte zijn leven lang in de Tiense Suikerraffinaderij. Er kwamen twee kinderen.





(KBG)