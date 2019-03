Pittige discussie op gemeenteraad: “Tienen heeft historisch probleem van leegstand” Vanessa Dekeyzer

29 maart 2019

09u42 0 Tienen “Opnieuw behoort Tienen tot de slechtste leerlingen van de klas van centrumsteden in Vlaams-Brabant wat leegstand van winkelpanden betreft.” Dat wist de sp.a-fractie te vertellen op de gemeenteraad van donderdagavond naar aanleiding van de gepubliceerde resultaten van het Locatus Leegstandsrapport. Volgens schepen Eddy Poffé (Open Vld) gaat het om een historische leegstand, waaraan sp.a jarenlang zelf niets gedaan heeft.

Tienen heeft vandaag een leegstand van beschikbare winkelpanden van 11,3 procent. “Sinds de aanstelling van de nieuwe coalitie in 2015 is er niets wezenlijks gebeurd op het gebied van lokale economie”, aldus fractieleider van sp.a, Nele Daenen. “De studie ‘afbakening handelskern’ laat al meerdere jaren op zich wachten en er is nog steeds geen loket lokale economie of geen starterscoach of winkelcoach die starters kunnen begeleiden. Er is ook geen City & Regio Manager die als brugfiguur tussen stad en handel kan optreden en die onze handelaars en ons centrum positief in de picture kan brengen en tot op de dag van vandaag beschikt de stad Tienen nog steeds niet over een pop-up reglement terwijl dit concept net meer en meer aan populariteit blijkt te winnen. Er is gewoonweg geen visie lokale handel op lange termijn.”

Volgens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) is er geen reden tot paniek. “De stijging van de leegstand is in Tienen minder erg dan op veel andere plaatsen. Je moet ook weten dat tien procent van alle winkeloppervlakte in België leeg staat. Tienen is dus geen uitzondering. Het is jammer dat de focus op het negatieve wordt gelegd, terwijl er eigenlijk heel veel dynamiek in het centrum is.”

Gemengde porties

Schepen Eddy Poffé zegt dat de leegstand een historisch probleem is in Tienen. “En wat heeft sp.a gedaan, toen ze mee het beleid voerde? Het enige wat in het collectief geheugen gegrift staat zijn de ‘vele gemengde porties in één horecazaak’ op kosten van Handelsstimulans Tienen (HST). Van een visie was geen sprake. Sp.a heeft acht jaar het departement middenstand onder zich gehad. Vandaag dragen wij daar de gevolgen van.”

Winkelen in Sint-Truiden

Het werd uiteindelijk een pittige discussie op de gemeenteraad tussen factieleider van sp.a Nele Daenen en schepen Poffé. “Het is schandalig dat mevrouw Daenen al winkelend in Sint-Truiden gespot wordt, terwijl er in het Tiense winkelcentrum acties lopen. Ik ben maar de boodschapper in deze.”

Nele Daenen vond deze opmerking laag bij de grond en benadrukte dat ze graag in het Tiense winkelde. “Dit is geen oplossing voor uw handelsbeleid!”

Aan het einde van de zitting wist schepen Poffé nog te vertellen dat de studie rond de afbakening van de handelskern wel degelijk rond was. “Het is nu nog een geschikte datum vinden voor alle betrokken partijen om deze studie te bespreken. En bovendien komt er vanaf mei opnieuw een lokale economie ambtenaar in dienst.”