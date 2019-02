PISO Tienen heeft aandacht voor duurzaam meubelontwerp Christian Hennuy

12 februari 2019

17u05 0 Tienen Leerlingen van de provinciale school PISO Tienen gingen voor het ontwerpen van duurzame meubelen te rade bij het bedrijf van Piet Hein Eek in Eindhoven, een Nederlandse meubelontwerper- en maker die een begrip geworden is in de houtsector en interieurwereld.

“De milieuproblematiek is actueler dan ooit, en terecht. De leerlingen van de studierichting houtbewerking van PISO Tienen beseffen dat ze op de eerste rij staan om het probleem in de praktijk te helpen oplossen. Elke boom die minder gekapt wordt, is een stap in de goede richting en hier willen onze toekomstige schrijnwerkers aan bijdragen. Vandaar dat de wood-lovers van PISO te rade gingen bij het bedrijf van Piet Hein Eek in Eindhoven”, aldus Alex Dierickx, technisch adviseur Houtbewerking PISO.

Sloophout

Het gebruik van sloophout voor interieurelementen als tafels, kasten en maatwerk maakte Piet Hein Eek wereldberoemd. Hij geniet onder meer internationale faam met zijn ‘klassieke kast in sloophout’. “Het belang voor de leerlingen van de richting hout is duidelijk: door innovatief en ondernemend te denken kan de stielman voor zichzelf en zijn omgeving een groot verschil maken. Het esthetische en inventieve aspect van deze meubels is ongezien qua creativiteit en vernieuwing. PISO voegt zo de daad bij het woord en werkt letterlijk aan klimaatbesparende maatregelen binnen haar praktijklessen”, aldus Dierickx. Samen met een delegatie uit China konden de leerlingen kennismaken met de constructiemethode die gehanteerd wordt om schroothout een nieuw leven te geven als prachtig hedendaags meubilair.