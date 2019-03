PISO ontvangt SODA award Christian Hennuy

15 maart 2019

De provinciale school PISO Tienen ontving de SODA-award. Ze krijgt deze prijs voor haar prestaties op het vlak van beloning, feedback, evaluatie en contacten tussen de school en de bedrijfswereld.

Leerlingen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude ontvangen op het einde van het schooljaar in PISO Tienen een “SODA-attest”. “Met dit attest maken onze leerlingen meer kans op vakantiejobs, stageplaatsen en events. Zo ontdekken ze het belang van een goede werkethiek en vergroten ze hun zelfvertrouwen”, zegt Paulette Wouters, directeur van PISO Tienen. Vzw SODA+ ondersteunt en coacht scholen op een wetenschappelijk onderbouwde manier om efficiënter te werken aan gedragsverandering. Het SODA-attest is een kwaliteitslabel en daarom stelt de vzw eisen om de kwaliteit van het attest te verzekeren. Aan de hand van criteria beloont vzw SODA+ jaarlijks de SODA-scholen die uitblinken. Ieder jaar reikt ze voor andere criteria een award uit. Dit schooljaar werd er extra gekeken naar de prestaties van elke school op vlak van beloning, feedback, evaluatie en contacten met de bedrijfswereld. “Onze provinciale school PISO Tienen sleepte, voor het tweede jaar op rij, de felbegeerde award in de wacht”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor onderwijs. Ook de onderwijsinspectie 2.0. heeft tijdens de doorlichting dit schooljaar het SODA-project in PISO Tienen bestempeld als een voorbeeld van “good practice”.