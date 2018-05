PISO-leerlingen verkiezen Tienen+ 24 mei 2018

In PISO Tienen vond eerder deze week een speeddate plaats tussen leerlingen en politici over thema's veiligheid, economie, zorg en gezondheid, onderwijs en jeugd. Bruno Tobback (sp.a), Wim Bergé (CD&V), Wouter Vanduffel (PVDA), Bram Delvaux (Open Vld), Ine Tombeur (N-VA), Tom Roovers (Groen), Danny Puyneers (Tienen+), Jos Mombaers (Tienen Vooruit) en Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) gingen graag het gesprek met de jeugd aan.





Uiteindelijk werd Tienen Plus met een ruime voorsprong als beste bevonden. (VDT)