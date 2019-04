PISO-leerlingen ontdekken hun talenten Christian Hennuy

05 april 2019

17u25 1

Omdat heel veel leerlingen zich niet bewust zijn van alle talenten die ze hebben, organiseert de provinciale school PISO elk jaar een ‘Talentendag’. De 540 leerlingen van het PISO konden zich inschrijven voor 60 verschillende workshops.

“Alle leerlingen konden drie verschillende workshops volgen. De leerlingen kijken er wel naar uit, want ze schreven zich heel snel in. Voor de workshops waren er telkens van 5 tot 20 deelnemers”, aldus lerares wetenschappen Tille Kuijken. Bruidsmake-up, pottenbakken, rappen, nagelstyling, boogschieten, reportages maken, KUBB initiatie, smeden, gaming, fotografie, fly-simulation en heel wat sporten, zijn een greep uit de activiteiten. Achteraf konden de leerlingen nog tonen wat ze gerealiseerd hadden op een klein toonmoment, met zelfgemaakte gezonde snacks, gemaakte films en foto’s, dansen, een pottententoonstelling, tentoonstelling van graffiti, tekeningen en sjabloons. “Deze Talentendag wordt door een werkgroep gerealiseerd. Wat fijn is, is dat heel wat workshops gegeven werden door onze eigen leerkrachten, en zelfs door leerlingen”, aldus directeur Paulette Wouters.