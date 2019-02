PISO-directeur bij koning over duaal leren Christian Hennuy

14 februari 2019

De directeur van de provinciale school PISO Tienen Paulette Wouters, trok op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning naar het symposium over duaal leren dat plaatsvond in het Koninklijk Paleis in Brussel. Paulette Wouters had de eer om met de secretaris-generaal van de koning en zelfs met de koning zelf te spreken. PISO Tienen speelt een voortrekkersrol op gebied van duaal leren.

Bij duaal leren verwerft de leerling vaardigheden in de school en op de werkvloer. Het symposium had als doel een stand van zaken op te maken van de recente ontwikkelingen inzake duaal leren in België en mogelijke toekomstgerichte voorstellen te bespreken. Via een mix van getuigenissen van mensen op het veld, zoals schooldirecteurs, studenten, ondernemers en sprekers uit de bevoegde organisaties, werden de verschillende facetten van duaal leren belicht. Afsluitend gaven de bevoegde Ministers een reactie op de verschillende sprekers en gaven hun aanbevelingen voor de toekomst. Zo kregen de aanwezigen speeches van minister voor onderwijs Crevits, Pieter Timmermans van het VBO en Bruno Tindemans van Syntra. “PISO Tienen is een voortrekker op het gebied van innoverend onderwijs via het SODA-project, werkplekleren en nu ook duaal leren. Vorig jaar startte de school immers, als één van de eersten in de regio, met twee gloednieuwe studierichtingen duaal leren: duaal leren installateur gebouwenautomatisering en duaal leren zorgkundige. De school de kaart van de toekomst en richt vanaf volgend schooljaar zelfs twee bijkomende studierichtingen duaal leren in: duaal leren elektrotechnicus en duaal leren grootkeukenkok”, aldus directeur Wouters.