Piso City Run is 'Evenement van het Jaar' 02 maart 2018

De Piso City Run werd op het eerste Gala van de Tiense Troeven winnaar in de categorie 'Evenement van het Jaar'. De twee andere genomineerden waren Halloween Delacroix Hakendover en Wereldfeest Tirlemonde. De Piso City Run, een organisatie van de stad, de provincie, de provinciale school Piso en handelaarsvereniging Kwixx, vond in oktober vorig jaar voor het eerst plaats en dat met groot succes. Honderden sportievelingen legden het parcours door heel wat bekende stadsgebouwen en de Piso af. "Dit evenement had nooit kunnen plaatsvinden zonder onze gedreven leerkrachten en leerlingen sport, het hele vrijwilligersteam van de school en de medewerking van de stad en haar sportdienst. Dus draag ik deze award graag op aan iedereen, die zijn schouders mee onder dit initiatief gezet heeft", aldus directeur Piso, Paulette Wouters. "En we kijken al uit naar de tweede editie in het najaar."





(VDT)