Pilootproject woonmeter 21 juni 2018

RISO Vlaams-Brabant zoekt een 20-tal gezinnen om mee in te stappen in het pilootproject voor de benedenstad Tienen aan de Gete. Daar zal een woonmeter geïnstalleerd worden, die de verwarmingsperiode opvolgt en de bewoners helpt om bewust te verluchten en te verwarmen. Kandidaten kunnen zich melden via mail naar Philippe.boone@risovlb.be. (VDT)