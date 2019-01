Pikke Stijkès met Tiense lessen Christian Hennuy

02 januari 2019

Vanaf donderdag 24 januari start het Kommetéét va Pikke Stijkès opnieuw met een lessenreeks over en in het Tiens. Na het succes van vorig jaar gaat de organisatie op hetzelfde elan door om de rijkdom van hun geliefd dialect in de verf te zetten. De lessen vinden plaats op donderdagen 24 januari, 21 februari, 28 maart en 4 april telkens om 19.30 uur in lokaal 3 van VTC De Kruisboog.

“Eerst hebben we ons gefocust op de klankleer: wat maakt het Tiens zo uniek? waar wijkt het af van het beschaafd en van andere dialecten ? En vooral: hoe spreek je dat precies uit? Voor wie de eerste reeks gemist heeft, geen probleem. Elke deelnemer krijgt een vademecum mee waarin de vormen en kenmerken van het Tiens nog eens duidelijk vervat zijn. Voorts focussen we op een aantal facetten van het dagelijks leven en hoe we die in ons dialect uitdrukken. Zo b.v. onze anatomie, woon- en eetcultuur, kleding, beroepen, boodschappen enz. Of oep ze Tins: ‘ons Tins lèèf, ons begázje, onze knep, woews då wélle woeëne, slòpe, kemisses doewn… Enfin, ålles wå nen echte Kwèìker moet wieëte.’ Vergeet niet, ons dialect is ook een deel van ons erfgoed, net zoals historische panden en monumenten. Het bepaalt het karakter, het hart van een stad en dat mag niet verloren gaan”, aldus de organisatoren van Pikke Stijkès.