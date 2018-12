Piet Van Dycke in de running voor de BILL Award vdt

12 december 2018



Freelance danser en choreograaf Piet Van Dycke (22) uit Tienen is een van de tien genomineerden voor de BILL Award, een van de Vlaamse Ultima’s, die jong talent in de kijker zet. Het talent van Piet werd eerder dit jaar al opgemerkt. Zo won hij de Jacques de Leeuw Prijs.

Piet combineert acrobatie en theater. De basis hiervan werd gevormd bij het Tiens circusatelier Salto . “Daar was mijn discipline acroporter, een heel lichamelijke discipline. Daarbij vond ik gaandeweg de overgang van trucje naar trucje steeds interessanter, meer dan de trucjes op zich. En dat is dan dans geworden.”

Piet deed met zijn act auditie bij fABULEUS in Leuven voor de productie dUb van Karolien Verlinden van Tuning People. “Zo is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt hij. “Ik wilde niet langer alleen uitvoeren maar zelf creëren. Zo ben ik gaan studeren aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, waar ik dit jaar als choreograaf mocht afstuderen.”

Piet richtte ook samen met Nele en Jonas Vermeulen het collectief dOFT op, waarin dans en theater gecombineerd worden. “Om dans op een iets meer laagdrempelige manier op scène te zetten, is de combinatie met theater heel verrassend en versterkend. Daarbi wil ik het publiek voortdurend prikkelen en inspireren”, aldus Piet. “Wanneer je na een voorstelling afgemat en helemaal bezweet in je kleedkamer komt en voelt dat je het publiek hebt kunnen raken, dat is een fantastisch gevoeg. Daar doe ik het voor!”

Naast dit alles werkt Piet ook nog aan projecten met Cie en LAP. Ambitie genoeg dus en dat wordt opgemerkt. Ook door Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V), die via sociale media een oproep lanceert om voor Piet te stemmen. Dat kan via de website www.bill.be. Zo maak je ook zelf kans op een museumpas ter waarde van 50 euro.