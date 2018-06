Picknicken in het stadspark 05 juni 2018

Gezellig picknicken in het stadspark ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag, dat kan op zondag 8 juli tijdens Kruimels in het Park. Madame, met haar fameuze kleed van 16 meter diameter, is opnieuw van de partij en Lejo brengt een unieke vorm van poppentheater met de try-outvoorstelling Cathedralia in een decor dat uit 4.000 suikerklontjes bestaat. 's Avonds trekt Yevgueni alle registers open met zijn slimme elektroakoestische muziek.





(VDT)