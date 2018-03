Pianoconcert over kindertijd 08 maart 2018

Vanavond (van 19.30 uur tot 21.30 uur) is er in de Bachzaal van de ART-academie aan de Grote Markt 3, een concert 'Kinderszenen' door de afdeling podiumkunsten. Het wordt een avondje poëtische pianomuziek van Robert Schumann, gedichten die mijmeren over de kindertijd en beelden vol herinneringen. Toegang gratis. Info: 016/80.56.88 (HCH)