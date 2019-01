Philippe Laurent zal de Tiense Kinesitherapeuten Kring leiden Vanessa Dekeyzer

24 januari 2019

17u33 0 Tienen De Tiense Kinesitherapeuten Kring heeft na 25 jaar een nieuwe voorzitter. Paul Rabau draagt de fakkel over aan Philippe Laurent, zaakvoerder van Motion Center in de Gilainstraat. “We moeten nog meer expert in ons vak zijn en de beste zorg voor de patiënt garanderen en dat kan enkel door een goede samenwerking waarbij de patiënt bij de juiste specialist voor de juiste behandeling terechtkomt”, aldus Philippe.

Tegenwoordig wordt samenwerking in een kring steeds vaker de maatstaf, maar de Tiense Kinesitherapeuten Kring (TKK) kent al sinds 1995 haar opstart in de voetsporen van de Tiense Huisartsenkring. Daarmee is deze organisatie toch een trendsetter en een voorbeeld geweest. “We hebben steeds geloofd in de kracht van de samenwerking”, zegt Paul Rabau. “Via de kring wordt de kinesitherapie bevorderd in al haar aspecten en domeinen en wordt de uitoefening van het beroep van kinesitherapeut vergemakkelijkt, gepromoot en beschermd. Naast de onderlinge samenwerking van de kinesitherapeuten uit Tienen en omliggende gemeenten, zetten we ook in op een partnership met beoefenaars van de medische, verpleegkundige en paramedische beroepen, gezondheidswerkers, publieke en private instellingen, die hetzelfde doel dienen, andere organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg en de lokale, regionale en nationale overheden. En tot slot proberen we de wetenschappelijke en sociale promotie van onze tachtigtal leden te bevorderen door regelmatige bijscholingen, in samenwerking met de universiteiten. Zo kunnen we de beste zorg bieden aan de patiënten.”

En die lijn wil de nieuwe voorzitter Philippe Laurent zeker doortrekken naar de toekomst. “Iedereen heeft wel zo zijn eigen specialiteit en die bundelen we op onze website www.kine-tienen.be. Zo kunnen de mensen steeds terecht bij de juiste persoon. De leden verwijzen de patiënten ook steeds vaker door naar de juiste persoon, als ze zelf niet die specialisatie in huis hebben.”

De Kring werkte jarenlang aan de erkenning van het vak kinesitherapie waardoor deze discipline haar gerechtvaardigde plaats in het zorglandschap heeft gekregen. “We zijn er vandaag niet enkel curatief of herstellend, maar ook preventief”, zegt Philippe Laurent. “Bewegen is vandaag de dag bijzonder belangrijk geworden en kan veel toekomstige kwaaltjes wegnemen. Daarnaast is het werkveld van de kinesitherapeut bijzonder breed geworden. Denk maar aan ons nut bij onder meer oorsuizingen of incontinentie. De dokter zou patiënten in deze gevallen nog meer moeten doorverwijzen naar ons in plaats van een pilletje voor te schrijven.”

Philippe wordt in het vernieuwde bestuur bijgestaan voor secretaris Ilke D’Haese en penningmeester Caroline Voes. Paul Rabau werd benoemd tot erevoorzitter.