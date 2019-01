Phil Hunter brengt prachtige ballad op nieuwe single vdt

23 januari 2019

10u20 0

Met het liedje ‘k Wil mijn eigen leven weer’ brengt de Tiense zanger Phil Hunter een nieuwe single uit met een prachtige ballad die een cover is van de bekende Franse hit ’Laisse moi vivre ma vie’ van Frédéric François. De Vlaamse tekst werd geschreven door Will Ferdy, die op zijn 90ste nog steeds artistiek bezig is met het schrijven van teksten allerhande. Doorheen de vele jaren was Will steeds heel actief met literair werk, waarbij niet alleen inhoudelijke liedjesteksten maar ook diverse boeken hoorden. “Ik ben heel fier dat Will dit voor mij wou doen, want behalve voor Yvette Ravel en voor mezelf kruipt hij niet meer in de pen voor wat liedjesteksten betreft,” aldus een opgetogen Phil Hunter. Met de regelmaat van een klok brengt deze artiest succesvolle singles en albums uit en kan hij rekenen op de enorme steun van de meeste radiostations én een trouwe schare fans. Deze nieuwe single werd opgenomen in studio Delo en verschijnt bij D & V.