Peuters en kleuters maken aperitiefhapjes Christian Hennuy

25 maart 2019

Op donderdag 28 maart van 9.30 uur tot 11 uur kunnen de allerkleinsten tot 3 jaar, samen met hun (groot)ouders bij Huis van het Kind terecht voor allerhande activiteiten. Er worden aperitiefhapjes klaargemaakt. Dit gebeurt in het Speelpunt Huis van het Kind aan de Aarschotsesteenweg 1 in Tienen. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.