Persoon onwel door geurhinder

21 november 2018

In de buurt van de Dragonderstraat en Hannuitsesteenweg was deze namiddag rond 17.30 uur een sterke geurhinder op te merken. Eén bewoonster klaagde zelfs over hevige hoofdpijn. Politie en brandweer werden op de hoogte gebracht. Na enig speurwerk bleek de geur afkomstig te zijn van een bewoner in de buurt die zijn hogedrukreiniger een onderhoud gegeven had met een reinigingsproduct. Dat bracht een geur teweeg van white-spirit. Brandweerlui spoelden daarop de afwaterings- en rioleringsleidingen met water zodat de geurghinder verdween.