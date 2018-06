Persoon in levensgevaar na frontale botsing 11 juni 2018

02u42 1 Tienen Op de Aarschotsesteenweg in Tienen tussen Vissenaken en Binkomgebeurde is gisteravond rond 18.15 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd.

Twee wagens reden er frontaal op elkaar in. De klap was enorm: de inzittenden moesten door de brandweer bevrijd worden. Een medisch team, drie ambulances en brandweerlui snelden ter plaatse. Waarom een van de bestuurders van zijn rijvak afweek, is nog niet geweten. In de Citroën Picasso zat enkel de bestuurder, een 74-jarige man uit Tienen. In de Ford Focus die in de berm terechtkwam, zaten een bestuurder en passagier. De drie betrokkenen van middelbare leeftijd raakten allen zwaargewond. Eén van hen verkeert zelfs in levensgevaar. Tot laat in de avond bleef de steenweg afgesloten voor de nodige vaststellingen en takelwerkzaamheden. (KBG)