Permanent verkeerspark op speelplaats Sint-Jozef 20 april 2018

VIA Basisschool Sint-Jozef heeft een permanent verkeersparcours gerealiseerd op haar speelplaats. Leerkracht Lichamelijke Opvoeding, Leen Van Broeck, was de duwende kracht in dit project. "Onze school en ikzelf hechten veel belang aan verkeersopvoeding en elk jaar geef ik tijdens de lessen ook 'fietsvaardigheidstraining' aan alle leerjaren. Zo wil ik zoveel mogelijk leerlingen de kans geven om op een leuke en veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving op de speelplaats of in een verkeerspark en nadien in het echte verkeer." Al enkele jaren was Leen vragende partij om een permanent verkeersparcours op de speelplaats in te richten. "Meestal liet het budget van de school dit niet toe. Dit jaar ben ik dan zelf aan de slag gegaan om enkele offertes bij firma's op te vragen. Voor de financiering kon ik aankloppen bij onze ouderraad, die meteen heel enthousiast was en het bedrag voor het verven van een verkeersparcours door de firma Marking Masters meteen heeft overgeschreven op de rekening van onze school. Volgende week zal elke klas alvast één uur gebruik maken van het nieuwe park." (VDT)