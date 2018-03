Pensioendebat met Vandenbroucke 06 maart 2018

02u28 0

Het pensioendebat haalt regelmatig de kranten en televisiejournalen: werken tot 67 of langer, afschaffen of verstrengen van het vervroegd pensioen . Ook de wetgeving over het pensioen verandert regelmatig. Daarom organiseren Sp.a Tienen en S-Plus vanavond om 20 uur in CC De Kruisboog, een pensioenavond met als spreker Frank Vandenbroucke. Professor Frank Vandenbroucke (Universiteit Amsterdam) is voormalig minister van Pensioenen en voorzitter van de Academische Raad voor het Pensioenbeleid. Hij zal een toelichting geven over de huidige situatie en wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. En hij zal vooral veel tijd nemen voor het beantwoorden van vragen. (HCH)