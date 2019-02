Paul Kempeneers wint Tony Corsari Award vdt

05 februari 2019

De stadsblog Tienen Troef heeft op haar tweede Gala van de Tiense Troeven de Tony Corsari-Award uitgereikt aan dr.filoloog Paul Kempeneers voor zijn hele oeuvre aan academisch werk over de geschiedenis van de stad. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) mocht de prijs uitreiken. “Paul Kempeneers heeft een heel grote bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van onze stad. Hij verdient deze award zeker en vast.” Kempeneers schreef al tientallen werken over plaatsnaamkunde en geschiedenis van eigen stad en andere streken, met recent nog een publicatie over de plaatsnamen van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg, en van Waasmont. Eind vorig jaar mocht hij hiervoor ook al de Lifetime Achievement Prijs 2018 van de cultuurraad in ontvangst nemen.