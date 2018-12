Patrick Grootjans neemt afscheid van de politiek Vanessa Dekeyzer

19 december 2018

16u52 2 Tienen Patrick Grootjans (66) zal morgenavond zijn laatste gemeenteraad bijwonen in de raadzaal van het stadhuis van Tienen. Na 36 jaar stopt zijn actieve politieke carrière. Met Tienen Plus slaagde hij er niet in een zetel in de raad te bemachtigen. “Ik heb geen spijt van mijn keuze voor Tienen Plus, maar ik wist natuurlijk wel dat dit een dubbeltje op zijn kant kon zijn.”

Grootjans is in de gemeenteraad steeds erkend geweest voor zijn welbespraakte tussenkomsten met kennis van zake in dossiers. Zeker wat betreft de financiën van de stad wist hij als geen ander hoe de zaken in mekaar staken. De voorlaatste raad waarschuwde hij nog in zijn gekende stijl van betoog met al eens een Latijnse uitspraak of een geschiedkundig weetje dat de stad er financieel niet goed voor staat en dat de volgende jaren de tering naar de nering zal moeten gezet worden.

Grootjans werd in oktober 1982 voor het eerst verkozen. “Ik kwam voor het eerst op plaats 12 op en kreeg meteen 929 voorkeursstemmen achter mijn naam. Zo’n dingen vergeet je niet. In januari kon ik als jongste gemeenteraadslid aan de slag. In totaal ben ik 36 jaar actief geweest in de gemeenteraad, waarvan ongeveer 24 jaar als schepen, onder meer van financiën, onderwijs en cultuur. Op het vlak van onderwijs heb ik echt veel kunnen bijleren. De samenwerking met leerkrachten en directie was ook altijd aangenaam.”

“Sport heeft me ook steeds nauw aan het hart gelegen, omdat het me altijd geboeid heeft”, gaat Grootjans verder. “In dat beleidsdomein ben ik vooral fier op de realisatie van het stedelijk zwembad De Blyckaert, een dossier waarin ik toch heel wat tegenkanting heb gekregen wat betreft de locatie. Men wilde het zwembad aan het Houtemveld bouwen, maar ik wilde dit in het centrum behouden. En ik heb voet bij stuk gehouden, wat uiteindelijk een goede beslissing is gebleken. Het zwembad lokt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, waaronder mensen van ver buiten Tienen. Ook de renovatie van het Bergé-voetbalstadion en de realisatie van de tweede sporthal en de skeelerpiste heb mee mogen verwezenlijken.”

Grootjans beseft dat hij de politiek erg zal missen. “Vooral omwille van het contact met de mensen. Daar deed ik het voor. Ik herinner me nog dat een Tienenaar me tijdens een van de avonden op het stadhuis kwam vragen of ik hem met een cultureel issue kon verder helpen. Ik ben nooit schepen van cultuur geweest en dus wilde ik hem doorverwijzen, maar hij vroeg me uitdrukkelijk om die zaak zelf met de bevoegde schepen te bespreken. Toen ik hem vroeg waarom, zei hij me: ‘Omdat gij een van ons zijt’. Dat vergeet ik nooit meer.”

Patrick kan nu genieten van zijn verdiend pensioen. “Maar stilzitten, is aan mij niet besteed, hoor. Zo zal ik mijn Vriendenkring, die steeds goed gedraaid heeft, in leven houden en ik ga me daarin nog meer toeleggen op het inrichten van reizen en laagdrempelige culturele activiteiten. Ik wil me ook actief inzetten in de bestrijding van de armoede in onze stad, die groot is. In Tienen zijn er al heel wat succesvolle initiatieven op dit vlak en daar wil ik geen afbreuk aan doen, maar er is volgens mij een gebrek aan coördinatie.”

En dan heeft Grootjans nog één grote droom: de politieke geschiedenis van de stad Tienen vanaf de Belgische onafhankelijkheid in een boek gieten. “Er bestaan al heel wat boeken over de geschiedenis van onze stad, maar niet over de politieke geschiedenis. Daarin zal ik natuurlijk ook zelf een rol spelen”, zegt Grootjans lachend.

“Ik ga Patrick zeker missen in de gemeenteraad”, geeft raadslid Jean Defau (sp.a) aan. Defau en Grootjans stonden jarenlang zij aan zij in de socialistische partij. Na de onbestuurbaarheid zette sp.a Grootjans uit de partij. Sindsdien zetelde hij als onafhankelijk raadslid. “We hebben vele jaren lief en leed gedeeld”, aldus Defau. “Ik wens Patrick het allerbeste toe!”

