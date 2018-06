Patrick Dekeyzer wint (opnieuw) tv bij Kappers & Co 19 juni 2018

Kappers & Co, de kapperszaak uit Oplinter, lanceerde zopas een wedstrijd, waarbij een televisie te winnen was. Klanten kregen bij aankoop van een kappersproduct een bonnetje en maakten zo kans op deze mooie prijs. Winnaar was Patrick Dekeyzer uit Waanrode. Toeval wil dat hij bij de wedstrijd twee jaar geleden ook al de tv won. "Ik kon het eerst niet geloven", vertelt Patrick. "Nu kunnen we op verschillende schermen naar de WK-wedstrijden kijken!"





(VDT)