Patricia Willems nieuwe algemeen directeur 28 juli 2018

De 43-jarige Patricia Willems uit Lubbeek legde donderdagavond op de gemeenteraad de eed af als nieuwe algemeen directeur. Vandaag is Patricia actief als bestuursdirecteur van de provincie Vlaams-Brabant. In die functie stuurt ze alle ondersteunende diensten van de provincie aan. "Vijf jaar lang heb ik hard gewerkt hiervoor en vandaag ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging." Patricia heeft wel wat vrienden wonen in het Tiense, maar verder moet ze de stad nog uitgebreid leren kennen. "Ik hoop een heel goede communicatie te kunnen verwezenlijken tussen de administratie en het beleid, zodat het een beetje zoals tangodansen wordt, met een mooi evenwicht en samenspel. We moeten met Tienen ook verdere stappen zetten naar een digitale toekomst." Patricia hoopt tegen 1 oktober aan de slag te kunnen gaan als algemeen directeur. (VDT)