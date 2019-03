Patiëntenbegeleiding blaast tien kaarsjes uit vdt

15 maart 2019

De dienst patiëntenbegeleiding van RZ Heilig Hart Tienen viert zijn tiende verjaardag. Het team van sociaal verpleegkundigen, psychologen en andere zorgverleners ondersteunt patiënten, familie en mantelzorgers bij een opname in het ziekenhuis tot aan het ontslag.

“Onze hulp reikt verder dan de medische en verpleegkundige zorg”, zegt Gwenny Vermeylen die het team sinds 2014 leidt. “We regelen praktische en administratieve zaken voor patiënten en coördineren de zorg bij ontslag. Maar even vaak zijn we een luisterend oor. De nood aan psychosociale ondersteuning is soms groot als patiënten slecht nieuws hebben gekregen of door hun ziekte in een moeilijke situatie thuis of op het werk terechtkomen. Ook mantelzorgers kunnen op onze emotionele of praktische steun rekenen.”

De dienst heeft in die tien jaar een actieve rol gekregen op de verpleegafdelingen. “Zo maken onze psychologen, sociaal verpleegkundigen, palliatief-pijnverpleegkundige en ergotherapeut deel uit van multidisciplinaire support teams”, legt Gwenny uit. “Het palliatief support team bijvoorbeeld ondersteunt de zorg voor ongeneeslijke zieke patiënten en begeleidt de familie. Ons geriatrisch support team gaat bij elke patiënt die ouder is dan 75 jaar na of hij tijdens de opname of erna bijkomende zorg nodig heeft. De ergotherapeut in ons team is hierbij een grote meerwaarde. We maken verder deel uit van het pijnteam dat patiënten met chronische pijnen op de afdelingen ondersteunt. En ook in de geheugenkliniek werken de sociale verpleegkundige en psycholoog samen met de artsen aan de diagnose en behandeling van patiënten met geheugenproblemen.”

“We zijn tot slot even fier op ons borstzorgtraject”, aldus Gwenny. “De sociaal verpleegkundige is vertrouwenspersoon en aanspreekpunt in het hele zorgtraject van patiënten die geconfronteerd worden met borstkanker. Dit jaar starten we met psychosociale sessies voor borstkankerpatiënten.” Via een filmpje op YouTube kan je getuigenissen over het belang van deze dienst terugvinden: https://www.youtube.com/watch?v=lfvlLVUOc14&feature=youtu.be.