Paterskerk brokkelt opnieuw af RUÏNE AFGESLOTEN VOOR PUBLIEK GRONDIGE RESTAURATIE DRINGT ZICH OP VANESSA DEKEYZER

14 juni 2018

02u26 0 Tienen De paterskerk, sinds de brand van 1976 gebruikt als hippe ruïnekerk, is na inspectie door Monumentenzorg afgesloten voor het publiek omdat er brokstukken naar beneden vallen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en de stad onderzoekt dan ook de mogelijkheid van een grondige restauratie.

De gerestaureerde ruïne van de Begijnhofkerk aan de Bostsestraat, beter bekend als de Paterskerk, is de tweede oudste Begijnhofkerk van België. Op 22 september 1976 werd de kerk echter grotendeels vernield door een hevige brand. De ruïne werd gerestaureerd en in 1997 ingericht als wandelpark. "Bij de restauratie werd er geen glazen dak of een andere afsluiting op het gebouw voorzien. Dat zorgt ervoor dat ook de binnenmuren met zachte steen blootgesteld worden aan alle weersomstandigheden", vertelt schepen van Patrimonium Eddy Poffé.





Stenen vriezen kapot

"Na de winter merken we telkens dat die binnenmuren erg geleden hebben onder de koude", gaat Poffé verder. "De stenen slorpen water op, die in de winter kapot vriezen. Dat zorgt ervoor dat de muren afschilferen en dat er soms ook grotere brokstukken naar beneden komen. Dat is zeker geen veilige situatie, want zelfs een klein steentje dat van een grote hoogte naar beneden dondert, kan veel schade berokkenen. Vandaar dat we de ruïne meteen laten afsluiten hebben."





Een firma uit Lommel gaat nu netten plaatsen om de veiligheid te garanderen. "Eigenlijk vallen die netten nauwelijks op, zodat het prachtige zicht toch zo goed als gevrijwaard kan blijven", aldus schepen Poffé. "Na de plaatsing ervan, wordt het gebouw op donderdag 28 juni opnieuw opengesteld voor het publiek. Dat is net op tijd, want vrijdag 29 juni staat een privé-feestje gepland. Ook de evenementen, die in de zomer georganiseerd worden, zoals Music & Moments, en de activiteiten rond de Tiense feestdag of Kweikersdag op 10 oktober kunnen dus gewoon plaatsvinden."





Gespecialiseerde firma

Maar het stadsbestuur beseft wel dat enkel het plaatsen van netten geen oplossing biedt voor de verdere afbrokkeling van het gebouw. "Het wordt elk jaar erger. We moeten dus structureel ingrijpen. De stenen zullen behandeld moeten worden, zodat ze gespaard blijven van waterinsijpeling, maar we mogen deze ook niet volledig afschermen, want dan kunnen ze niet meer ademen en zijn ze volledig naar de vaantjes. Het wordt dus een complexe onderneming, die door een gespecialiseerde firma in goede banen moet geleid worden. Maar we willen die investering wel doen, zodat dit unieke gebouw haar pracht kan behouden."