Partyka wordt nu vriendin van een minister vdt

06 februari 2019

Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Hiermee wordt Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) de vrouw van een minister, want zij vormt al enige tijd een koppel met de burgemeester van Puurs. “Ik ben echt heel blij dat Koen minister wordt”, zegt Katrien. “De kans zat er in. Dat was al eens ter sprake gekomen. Koen heeft heel wat ervaring als burgemeester en haalde in oktober opnieuw een monsterscore in Puurs. Hij staat stevig met zijn voeren op de grond en beschikt over een goede dosis gezond verstand. We weten dat de uitdaging groot is en dat de tijd kort is, maar hij zal dat zeker goed doen!” Nu Koen minister wordt, zal de vrije tijd nog beperkter worden. “Dat besef ik, maar met een goede planning moet het zeker lukken om nog af en toe af te zakken naar onze regio. Koen kent hier ondertussen ook heel wat mensen en ook een minister moet af en toe ontspannen!”