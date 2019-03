Partyka speelt mee voor plaats in Vlaams parlement vdt

08 maart 2019

Tiens burgemeester Katrien Partyka staat op de derde plaats op de CD&V lijst voor het Vlaams parlement en daar is ze heel tevreden mee. “Van op die plaats kan ik verder de belangen van Tienen en onze regio behartigen. Het Hageland heeft fantastische troeven, maar moet op sommige vlakken ook nog een inhaalbeweging maken. De afgelopen jaren vonden verschillende investeringssubsidies in onderwijs, zorg en wegen hun weg naar onze regio. Het is voor ons opboksen tegen slokop Leuven en de regio rond Brussel. We moeten in het Hagekand dan ook de krachten bundelen”, aldus Katrien, die al ervaring heeft op hoger niveau. Zo zetelde ze van 2007 tot 2010 in het federaal parlement. “In verschillende kranten scoorde ik zelfs als beste parlementslid van CD&V. Op vlak van verzekeringen is er ook een ‘Wet Partyka’ die mensen met een chronische ziekte makkelijker aan een schuldsaldoverzekering helpt. En van 2014 tot nu was ik actief in het Vlaams parlement als expert wonen voor CD&V. Mijn terreinkennis als burgemeester in Tienen komt in het parlement ook op dat vlak goed van pas.”