Party Eventing start met pop-up traiteurzaak vdt

14 december 2018

09u24 0

Sarah, Tinne, Niels en Christophe, de drijvende krachten achter Party Eventing, zijn gestart met een Party pop-up aan de Carrefoursite tegenover Auto 5. Deze nieuwe traiteurzaak zal speciaal geopend worden tijdens de feesrtdagen. “Tienen wacht al lang op een zaak die zich specialiseert in afhaalmaaltijden”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Op 24 december zal het wachten voorbij zijn. Er is voor elk van wils, een gourmet schotel of 3-gangen menu, je kan alle gerechten combineren. Bestel wel zo snel mogelijk wantvijf5 dagen voor de gekozen afhaaldag worden de bestellingen afgesloten.” Bestellen kan via info@partyhomerent.be.