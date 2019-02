Parking ziekenhuis blijft bereikbaar vdt

14 februari 2019

17u10 0

Tijdens de rioleringswerken in de Kliniekstraat begin maart blijven de parkings van het ziekenhuis op Campus Mariëndal makkelijk bereikbaar en kunnen de hulpdiensten ten allen tijde het ziekenhuis vlot bereiken. De Kliniekstraat wordt afgesloten na de inrit van de bezoekersparking in de Kliniekstraat ter hoogte van de Lyceumsite. Bezoekers en patiënten kunnen de parking in de Kliniekstraat dus zoals gewoonlijk bereiken vanaf de ring via de Gilainstraat.