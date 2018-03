Parkeerverbod door wielerwedstrijd 31 maart 2018

Op zaterdag 7 april geldt er omwille van een wielerwedstrijd in Hakendover een parkeerverbod tussen 12 en 19 uur in de Oude Heerweg, Putstraat, Processieweg, Keienpoelweg, Eliksemstraat, Houbaertstraat, Bosveldstraat en Meierstraat. Tijdens de wedstrijd geldt er eenrichtingsverkeer in de Oude Heerweg richting Putstraat en in de Putstraat richting Processieweg.





(VDT)