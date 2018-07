Parkeerverbod door wielerwedstrijd in Hakendover 20 juli 2018

02u31 0

De Ronde van Vlaams-Brabant passeert op woensdag 25 juli in Hakendover. De Oude Heerweg wordt verkeersvrij gemaakt tussen 12 en 13.30 uur. Tussen 8 en 18 uur wordt ook de Keienpoelweg verkeersvrij. Daarnaast geldt er die dag een parkeerverbod van 8 tot 18 uur in de Oude Heerweg, Putstraat, Processieweg, Keienpoelweg, Eliksemstraat, Ezemaalstraat, Wulmersumsesteenweg (tussen de Ezemaalstraat en Meerstraat), Meerstraat, Hannuitsesteenweg, Oude Weg, Wulmersumsesteenweg (tussen de spoorweg en Houbaertstraat), Houbaertstraat, Bosveldstraat, Meierstraat, Hollestraat en Schoolpad. In de Oude Heerweg geldt vanaf het kruispunt met het Schoolpad tot het huisnummer 15 ook een parkeerverbod van dinsdag 24 juli om 8 tot woensdag 25 juli om 23 uur voor de plaatsing van een viptent en podium. (VDT)