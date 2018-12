Parkeervak Eeuwfeeststraat wordt verwijderd vdt

21 december 2018

De gemeenteraad ging gisteravond akkoord met het voorstel van Patrick Grootjans (Tienen Plus) om een parkeervak in de Eeuwfeeststraat te verwijderen en hier een gele onderbroken streep aan te brengen. Het raadslid had hier al een hele tijd geleden om gevraagd, nadat bewoners van Residentie Hageland klaagden over de slechte zichtbaarheid bij het uitrijden van de ondergrondse parking aan de Eeuwfeeststraat. “Vroeger was er naast de in-en uitrit een gele onderbroken streep, zodat men bij het verlaten van de staanplaatsen een redelijk zicht had op van links komende fietsers. Maar op die plaats werd later een parking voor één wagen afgebakend. Hierdoor was het zicht volledig weg, wat levensgevaarlijk was voor de fietsers die van links kwamen.”Na onderzoek door de politie ter plaatse legde die een advies, overeenstemmend met het voorstel van Grootjans, op tafel. Dat werd door alle leden goedgekeurd.