Paniek door gaslek: bassisschool ontruimd 07 februari 2018

02u49 0

In basisschool De Luchtballon aan de Sliksteenvest heeft een alerte vader gisterochtend een gasgeur opgemerkt net buiten de schoolpoort. Hij waarschuwde meteen een toezichthouder.





De medewerkster van de school ging met de man de straat op en rook eveneens gas. Wat later was er ook aan de inkomhal van de school een lichte gasgeur waarneembaar.





De directie nam meteen contact op met nutsmaatschappij Eandis en de preventiedienst in Leuven. Ook de hulpdiensten werden op de hoogte gebracht. Begeleiders brachten de leerlingen, 138 kleuters en 215 leerlingen van de lagere school, naar een achterliggend sportterrein.





De brandweer voerde de nodige metingen uit en al snel werd uitgesloten dat het om een gaslek in de school zelf was. Ook de omgeving bleek volledig veilig. Meer dan waarschijnlijk zorgden werken in de Hoveniersstraat wat verderop voor een klein gaslek en zorgde de (on)gunstige wind ervoor dat de geur waarneembaar was tot aan de schoolpoort.





Eens de kust veilig was, konden de leerkrachten met hun leerlingen de klaslokalen in en gingen de lessen met wat vertraging van start. (KBG)