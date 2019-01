Pand 10 stelt voorjaarsprogramma voor vdt

16 januari 2019

15u31 0

Het open huis voor burger- en buurtinitiatieven in het vroegere stationsbuffet van Tienen, Pand 10, pakt ook dit jaar uit met tal van workshops en activiteiten. “Klassiekers zoals het Repaircafé en het Soepcafé mogen in 2019 natuurlijk niet ontbreken”, klinkt het.

“Op vrijdag 18 januari om 20 uur starten we het weekend met de vernissage van Marie-Claire Thys, een Tiense kunstenares die mensen tussen de dingen op het doek vastlegt”, aldus Philippe Liesenborghs. “Zaterdagavond 19 januari is het tijd voor de eerste Pand10 live van het nieuwe jaar. Om 20 uur kan je genieten van een optreden van The Occajunals die meeslepende cajunmuziek brengen.”

Ook de weekends erna valt er van alles te beleven. Wil je meer weten over het programma van Pand10? Of wil je het bruisende team vrijwilligers versterken? Dan kan je terecht op de Facebookpagina van ‘Pand 10’ of bij Ann Cornelis (0476/66.06.90 of welkom@pand10.be).