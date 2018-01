Pand 10 stelt programma voor januari en februari voor 02u25 0

Pand 10, een open huis voor burger- en buurtinitiatieven in het vroegere stationsbuffet van Tienen, pakt in januari en februari uit met 21 gratis activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer een Vegan Tapas Night, een literaire avond, een lezing over de Broeikas in Boutersem, muziek van DC Snakebuster, een workshop nestkasten en insectenhotels maken, de documentaire 'Plannen voor plaats' van de Vlaamse Bouwmeester, creatief Kinderkapsalon en zoveel meer. Het volledige programma en meer info kan je terugvinden op www.pand10.be. Vragen en suggesties kunnen via mail naar welkom@pand10.be. (VDT)