Pand 10 is een groot succes vdt

26 december 2018

12u16 2 Tienen Pand 10 heeft het voorbije jaar haar nut en effect duidelijk bewezen. Tussen september 2017 en december 2018 vonden er maar liefst 154 overlegmomenten 185 publieksactiviteiten plaats.

“De veelheid aan initiatieven en de diversiteit van het bereikte publiek tonen de meerwaarde van open verbindingsplaatsen aan”, meent Philippe Liesenborghs van Pand 10. “Het initiatief vertrekt vanuit het deelprincipe: burgers, buurten, verenigingen, groepen delen gratis hun talent en vrijwillig engagement met de stad om van Tienen een meer aangename, sociale en duurzame plek te maken.”

Pand 10 biedt bestaande burgerinitiatieven een uitvalsbasis en stimuleert het ontstaan van nieuwe initiatieven. “Zo ondersteunen we enkele buurtbewoners met een bebloemingsactie in de stationsomgeving. Benieuwd wat 2019 zal brengen met opgewekTienen, TienenHelpt, Wereldfeest TirleMonde, TienenTroef, Klimaatalliantie Tienen, Fietsersbond Tienen, Buurtcomité Mulk, Repaircafé Tienen en Buurtcomité De Veldmuis”, aldus Philippe. “We bedanken nog graag de stad Tienen voor de steun en het ongelofelijk vrijwilligersteam.”

De overeenkomst voor het gebruik van het vroegere stationsbuffet loopt tot en met juni 2019. “Er is nog geen beslissing of, waar en op welke manier we verder doen met het Pand”, aldus Philippe. “In het voorjaar kunnen we met de een eerste evaluatie naar buiten komen. Maar dat het een succes is en blijft, kunnen we wel al zeggen. Het zou jammer zijn moesten we dit soort van plek verliezen in onze stad.”