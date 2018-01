Pand 10 gaat druk jaar tegemoet 24 januari 2018

02u27 0 Tienen Pand 10 kan tot de zomer 2019 gebruik maken van het voormalige stationsbuffet. Daarna moet gezocht worden naar een ander onderkomen.

"We zijn nu een half jaar actief en merken dat de activiteiten bezocht worden door een brede groep van mensen", zegt Philippe Liesenborghs. "Op heel wat avonden zit het pand stampvol, zelfs voor minder evidente thema's als de opstart van energiecoöperaties of getuigenissen van oorlogsvluchtelingen. De diversiteit aan activiteiten die vanuit de Tienenaars komt, juichen we toe. Hoe meer, hoe liever!"





Buurtwerking in stationsomgeving

Pand 10 blijft als plek voor burger- en buurtinitiatieven ook groeien. "Recent sloot het Buurtcomité Mulk zich bij ons aan en verschillende anderen dienden nog aanvragen in", aldus Philippe. "Het toont de nood voor dit soort plekken in onze stad aan. Daarnaast willen we stilaan een buurtwerking in de stationsomgeving opstarten. Verschillende van onze vrijwilligers wonen in de buurt en we merken dat er een vraag is om de buurt in het pand samen te brengen. Wie weet, groeit daar weer iets moois uit voort. Mensen die graag een activiteit in het pand willen opzetten, mogen steeds ons activiteitenteam contacteren via welkom@pand10.be."





Het volledige programma in januari en februari kan je vinden op www.pand10.be. (VDT)