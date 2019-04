Palmzondagommegang door oude stadscentrum Christian Hennuy

01 april 2019

08u42 0

Op zondag 14 april 2019 trekt voor de 23ste keer de Palmprocessie door het oude stadsgedeelte van Tienen. Hiermee wordt een oude traditie in ere gehouden. Op Palmzondag herdenken we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem.

In 1997 ontving de Sint-Germanuskerk van kunstenaar Frans Vandegaer uit Hoegaarden een prachtig houten beeld van de zegenende Christus gezeten op een ezel. Vanaf dan kon er ook in Tienen opnieuw een Palmprocessie rondtrekken. In getuigenistocht wordt het beeld gedragen op de schouders van 12 apostelen. Ze zijn allen gekleed in een prachtig rood gewaad. Deze liturgische kleur symboliseert niet alleen de liefde maar ook het lijden. De apostelen worden vergezeld door deken Joris Hardiquest, kerkfabriek, stadsbestuur, vele kinderen en talrijke gelovigen. De Koninklijke Harmonie van Oplinter zal deelnemen aan de ommegang. Om 9.45 uur worden de palmtakken gewijd in de Sint-Germanuskerk. De ommegang start om 10 uur en zal ongeveer een half uur duren. Daarna is er om 10.30 uur de eucharistieviering, opgeluisterd door Cantus Germanus en het zondagskoor. Vervolgens worden de Tiense apostelbroodjes en de palmtakjes uitgedeeld aan het volk.