Palmprocessie trekt weer door stad 16 maart 2018

Voor de 22ste keer trekt de Palmprocessie op 25 maart door het oude stadsgedeelte van Tienen. In 1997 ontving de Sint-Germanuskerk van de Hoegaardse kunstenaar Frans Vandegaer een prachtig houten beeld van de zegenende Christus, gezeten op een ezel. "In onze getuigenistocht wordt het beeld gedragen op de schouders van twaalf apostelen. Ze zijn allen gekleed in een prachtig rood gewaad. Deze liturgische kleur symboliseert niet alleen de liefde maar ook het lijden", aldus Hilde Rummens van de parochie. Om 9.45 uur worden de palmtakken gewijd in de Sint-Germanuskerk. De ommegang start om 10 uur en om 10.30 uur wordt de eucharistieviering, opgeluisterd door Cantus Germanus en het zondagskoor.





(HCH)