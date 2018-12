PAAZ RZ Tienen zamelt 6.500 euro in voor Music for Life vdt

19 december 2018

16u57 6 Tienen De afgelopen weken was de afdeling psychiatrie van RZ Heilig Hart Tienen druk in de weer voor Music For Life. Samen met de patiënten zette het team een aantal acties op touw en zamelde maar liefst 6.507 euro in.

“Naar jaarlijkse gewoonte ontstaat er tijdens de warmste weken voor Kerstmis een unieke samenwerking en sfeer op de PAAZ tussen patiënten en teamleden om een goed doel te steunen”, zegt Ann Peeters, psycholoog op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis). “Dit is opmerkelijk omdat mensen op een moment dat ze zelf psychische problemen ervaren, toch zorg willen dragen voor anderen. Sommige patiënten geven ook aan dat het hen een positieve drive geeft om zich te kunnen inzetten voor een goed doel.”

De PAAZ koos als goed doel het inloophuis Amarant Tienen. “Onze afdeling probeert een warme en veilige plaats te bieden op momenten dat mensen in crisis zijn”, zegt Ann. “Daarom ondersteunen we Amarant Tienen, dat een veilige haven wil bieden voor mensen die niet opgenomen zijn.”

De patiënten verkochten op de campussen in Tienen en Aarschot met veel enthousiasme potjes zelfgemaakte confituur en snoepdoosjes en hielpen mee met de organisatie van de jaarlijkse PAAZ-quiz. De acties brachten in totaal een geweldig bedrag op van 6.507 euro. Dat is ruim 600 euro meer dan vorig jaar. “Naast de cheque voor Amarant hebben we ook duizend euro geschonken aan het Ukunda-project van RZ Tienen-verpleegkundige Lisa Mottie. Zij vertrekt in februari naar Kenia om de vlooienbeten op kindervoetjes te verzorgen, die zeer pijnlijke en besmettelijke wondjes veroorzaken. De collega’s en patiënten van de PAAZ willen iedereen die tot dit succes heeft bijgedragen van harte bedanken.”