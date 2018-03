Paaseierenloop 21 maart 2018

Jonge sportievelingen kunnen komende zaterdag deelnemen aan de TD-jogging in Tienen. Maar voor de kinderen is er ook een Paaseierenloop aan Sportcentrum Houtemveld, om 13.30 uur. Er wordt in drie leeftijdsgroepen gelopen. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 12 uur. (HCH)