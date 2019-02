Paasaanbod voor kinderen en jongeren is al klaar vdt

15 februari 2019

12u04 0 Tienen De krokusvakantie staat nog maar net voor de deur, maar de vrijetijdsdiensten van de stad Tienen zitten al met hun hoofd onder de paasklok. Deze week rolt de programmabrochure met het paasaanbod voor de jeugd van de pers. Inschrijven kan vanaf dinsdag 12 maart om 18 uur.

Speelpleinwerking Tintel biedt van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april en van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april een programma op maat van kinderen tussen 4 en 6 jaar en tussen 7 en 12 jaar. Aan fantasie geen gebrek met creatieve activiteiten, knutselmomenten, een stadsspel en sportieve activiteiten. Alle activiteiten worden begeleid door gediplomeerde monitoren. De allerkleinsten zijn welkom in het Vrijetijdscentrum, de 7- tot 12-jarigen worden verwacht op het Rakkersveld.

De sportdienst richt op haar beurt van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april en van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april sportkampen in voor kinderen vanaf 4 jaar in het sportcentrum Houtemveld. Absolute blikvangers zijn de omnisportkampen voor kids vanaf 8 jaar met onder meer lasershooten en Innogames en de activiteit ‘wandelen en knuffelen met pony’s’ voor de kleinsten tot 7 jaar. De sportkampen staan onder begeleiding van gediplomeerde sportmonitoren en personen die een pedagogische studierichting volgen.

Op dinsdag 9 april zijn de zetels van CC De Kruisboog voorbehouden voor een namiddag film in het kader van het Afrika Filmfestival. Het verhaal ‘Supa Modo’ gaat over een 9-jarig meisje dat dol is op superhelden en actiefilms. Ze zou niets liever doen dan zelf meespelen in zo’n film. Enkel dankzij haar fantasie kan ze vergeten dat ze eigenlijk doodziek is.

Tijdens de paasvakantie kunnen leeswurmen ook in de bib terecht om een voorraadje leesvoer in te slaan. Niet alleen boeken, maar ook films, strips, cd’s, tijdschriften, spelletjes en games kunnen uitgeleend worden. Zo krijgt verveling geen kans!

Meer informatie over het aanbod en de inschrijvingen is terug te vinden op www.tienen.be/paasvakantie en in de paasbrochure, verkrijgbaar bij de stadsdiensten.