Paardenprocessie op Paasmaandag 28 maart 2018

Op Paasmaandag 2 april komt er in Hakendover het vervolg van de eeuwenoude traditie met de internationale paardenprocessie. Na de eucharistieviering, voorgegaan door bisschop Ron van den Hout uit Groningen, start om 11 uur de processie. In het eerste deel wordt de stichtingslegende van de kerk uitgebeeld, naar het houten retabel in de kerk dat dateert van het jaar 690. Na de uitbeelding volgen de bedevaarders en tenslotte de paarden. Naar bezoekersaantal is dit de derde grootste processie in België geworden. Naargelang het weer zijn er 10.000 tot 20.000 aanwezigen. Heel wat bedevaarders komen uit Nederland.





In de processie wordt het beeld van de Christus Zaligmaker gedragen dat dateert uit de periode 1330-1340. Uiteindelijk trekken duizenden bedevaarders en honderden ruiters te paard naar de Tiense berg en worden om 12 uur de veldvruchten gezegend. Daarna volgt de spectaculaire paardengalop. (HCH)