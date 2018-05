Paaldanser houdt voetjes op de grond HEEL TIENEN ZIET GILLES BELGIUM'S GOT TALENT AL WINNEN, MAAR... VANESSA DEKEYZER

03 mei 2018

02u25 0 Tienen Heel Tienen en omstreden hoopt - al dan niet stiekem - dat de overwinning in Belgium's Got Talent voor Gilles Thiry is. De paalacrobaat maakte indruk en heeft een ticket voor de finale van het programma op zak. Maar zelf blijft hij met beide voeten op de grond. "Ik zie wel wat er op mij afkomt."

Sinds zijn optreden in het VTM-programma Belgium's Got Talent is de passie voor paalacrobatie weer helemaal aangewakkerd. En Gilles wil dan ook zoveel mogelijk optreden om die passie verder uit te dragen. "Ik heb de scholen in het Tiense aangeschreven met de vraag of ik een demonstratie mag geven", vertelt hij. "Ik dacht dat dit wel een leuk initiatief zou zijn. En het enthousiasme was bijzonder groot! Voorts heb ik ook zelf in de nasleep van het avontuur tijdens Belgium's Got Talent enkele boekingen gekregen voor optredens."





Nu is het evenwel eerst nog genieten van de weg naar de finale. "Na de studioshow heb ik veel positieve commentaar gekregen", klinkt het. "De mooiste reacties kwamen van mensen die me vertelden dat ik hen echt geraakt had met mijn act, en dat ze helemaal meegingen in het verhaal. Daar is het mij ook allemaal om te doen." Gilles had ook niet verwacht dat hij verder zou geraken dan de eerste studioshow. "Net voor de resultaten bekendgemaakt werden, dacht ik: 'Wat er ook van mag komen, ik heb het toch maar gehad'. Toen de jury mijn naam uiteindelijk afriep, was ik compleet verrast."





Bescheidenheid

Het is ook die bescheidenheid van Gilles die al meermaals door de jury gelauwerd werd, net als zijn bijzondere talent om met zijn paalacrobatie mensen in spanning te laten én emotie teweeg te brengen. "Op vrijdag 25 mei is het zover: dan strijd ik in de finale", aldus Gilles. "Mocht ik de wedstrijd winnen, dan denk ik dat ik ter plaatse doodval. (lacht) De prijs zou uiteraard een mooie meevaller zijn. Die zou ik dan eventueel gebruiken om een valmat te kopen, om veiliger te kunnen trainen. Maar nogmaals: winnen of niet, het is sowieso een ervaring geweest om nooit meer te vergeten!"





Ook het stadsbestuur is fan van Gilles. "Na de studioshow hebben we meteen contact gehad met Gilles, en hebben we hem gevraagd of we hem ergens mee konden helpen", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Er is toen beslist dat wij als stad via sociale media zullen oproepen om te kijken en te stemmen. Gilles zal trouwens ook optreden op de openingsdag van Heldenland, op zondag 20 mei. In de week van de finale zullen we hem uitnodigen in het stadhuis om hem aan te moedigen en succes te wensen. We bekijken ook nog of het mogelijk zou zijn om samen in een zaal naar de finale te kijken."