Paalacrobaat Gilles Thiry blikt tevreden terug op Belgium’s Got Talent vdt

24 december 2018

10u53 0

Voor Gilles Thiry was het een bewogen jaar. Hij haalde de finale van Belgium’s Got Talent op VTM met zijn act als paalacrobaat en werd zo bekend in heel Vlaanderen. Zijn deelname heeft hem alvast geen windeieren gelegd. Zo lopen de boekingen vlot binnen.

“Ik zou zeker opnieuw meegedaan hebben, mocht ik het opnieuw kunnen doen”, vertelt Gilles bij zijn thuis in het rustige Bost. “Het heeft wel veel teweeg gebracht. Je wordt echt meegezogen in het programma. Voor mij was het steeds belangrijk dat ik mensen kon raken met mijn act en dat is me denk ik wel gelukt.”

Kort na het programma werd Gilles papa van Basil. “Ik geniet ervan met volle teugen. Dat maakt het jaar echt compleet.” Papa zijn vraagt ook wel heel wat tijd. “De trainingen zijn een beetje terug geschroefd, maar in 2019 gaan we zeker werken aan nieuwe dingen. Er staan volgend jaar ook heel wat optredens gepland. Ik kijk er al naar uit!”