Paalacrobaat Gilles doet gooi naar finale van Belgium's Got Talent 13 april 2018

02u35 0 Tienen De 27-jarige Gilles Thiry uit Tienen treedt vandaag aan in de eerste liveshow van Belgium's Got Talent. Gilles imponeerde tijdens de voorrondes zowel de jury als het publiek met zijn act in 'Chinese Pole'.

Gilles wilde al lang eens zijn kans wagen in Belgium's Got Talent, maar om een of andere reden kwam het er nog niet van. "Ik dacht dit keer bij mezelf: het is nu of nooit", vertelt hij. "Sinds een jaar heb ik de optredens even on hold gezet. Deze wedstrijd was de perfect gelegenheid om er opnieuw mee te starten. Volgens mij is er geen betere reclame dan gezien te worden door heel Vlaanderen."





Gilles startte als 12-jarige aan de circusschool. Hoewel eenwieleren en jongleren hem lagen, koos hij ervoor zich te specialiseren in 'Chinese Pole'. "Dit is verticale acrobatie op een zes meter hoge paal", legt Gilles uit. "Of er veel professionele paalacrobaten zijn? Ik denk twee in heel België. Het is niet makkelijk om van te leven. Vandaar dat ik bezig ben met een opleiding tot brandweerman. Dit wil ik dan combineren met mijn passie voor circus."





Vandaag krijgt Gilles in de halve finale de kans om te laten zien wat hij echt in huis heeft. "Ik ga sowieso alles geven. Of ik ga winnen? Dat durf ik niet te zeggen. Er zijn ook zoveel verschillende talenten, dat het bijna onmogelijk is om ze met elkaar te vergelijken."





De uitzending start om 20.35 uur op VTM. (VDT)