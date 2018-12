Overwinningsbal van Prinsenpaar Christian Hennuy

27 december 2018

Het Prinsenpaar Vlaams - Brabant 2018 organiseert het Overwinningsbal, op zaterdag 29 december om 20.11 uur in zaal Manège aan het Sint-Jorisplein. Kevin I en Anja I nodigen iedereen uit om hun overwinning mee te vieren. Beiden waren in 2016-2017 al eens Prinsenpaar van hun vereniging CC JATienen en besloten met de steun van hun groep en vele vrienden een trapje hoger te gaan. In januari 2018 werden ze verkozen tot Prinsenpaar Vlaams - Brabant 2018. Met optredens van Sammy Baker en Yves Segers belooft het een muzikale avond te worden. DJ Kris Vanisterdael zorgt voor de nieuwste carnaval - en ambiancehits. De toegang is gratis.