Overleg rond opstart korte ketenmarkt vdt

14 november 2018

Na het succes van de markt ‘Heerlijk Lokaal’ in augustus wordt het idee geopperd om elders in de stad op regelmatige basis een korte ketenmarkt te organiseren met lokale en duurzame producten van bij ons. “Vanuit de Stadsakker willen we dat mee ondersteunen”, zegt Philippe Liesenborghs. “In Zoutleeuw werd er al mee geëxperimenteerd en daar was het alvast een succes. Ook hier in het Tiense is er zeker vraag en aanbod. Een locatie is er anderzijds nog niet.” Om het idee vorm te geven, wordt er een overlegmoment gepland op maandag 19 november om 19.30 uur in de Zomertuin, een zaaltje van het RZ Tienen in de Houtemstraat 115. Mogelijke standhouders maar ook alle andere geïnteresseerden zijn hierop welkom. Voor meer info kan je ook mailen naar info@stadsakker.be.